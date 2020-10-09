Компанія Vivo розробляє оригінальний смартфон, особливістю якого стала знімна камера. За задумом розробника, її можна знімати або прикріплювати до пристрою, при цьому вона автоматично запускає додаток камери.

Прикріпити камеру до смартфона можна буде за допомогою магнітів. Також камера повинна була мати вбудований акумулятор, передає Mydrivers.

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Як передає китайське ЗМІ, Vivo вже показала новий концептуальний телефон зі знімною камерою.

Мета

Користувач може від'єднувати камеру і здійснювати дистанційну зйомку, саме для цього у камері акумулятор. Це дасть змогу використовувати ґаджет як екшн-камеру, закріпивши її, наприклад, на шоломі, велосипеді тощо.

Цей знімний блок камери включає стандартний модуль, телеоб'єктив, ширококутний модуль і об'єктив типу риб'яче око. Також передбачений спеціальний магнітний механізм панорамування/нахилу.

До речі, дизайн цього смартфона вже отримав премію Red Dot Design Concept Award 2020.