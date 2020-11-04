Бренд vivo презентував в Україні новий смартфон vivo V20. Це перший в світі смартфон, оснащений 44 Мп селфі-камерою. Вона також підтримує режим автофокусування по очах.

Як розповіли 24 каналу у пресслсужбі бренду, vivo V20 з коробки буде працювати на базі операційної системи Android 11 з надбудовою фірмової Funtouch OS 11.

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Камери

Основний модуль камери має роздільну здатність 64 Мп. Допоміжні камери допомагають робити ширококутні знімки, фото в режимі супермакро і з ефектом боке.

Камера оснащена новим нічним режимом для штатива. Завдяки цьому поліпшується стабілізація і підвищується експозиція.

Фішкою смартфона стала фронтальна Ultra HD-камера, оснащена режимом автофокусування (AF), що дає змогу фокусуватися на об'єкті зйомки з відстані від 15 см. Це дає змогу робити чіткі селфі.

Автофокус по очах відстежує погляд в будь-якій точці кадру і фокусується на ньому незалежно від емоцій об'єкту зйомки. Камера тримає людину в фокусі.

Дизайн та ергономіка

Смартфон оснащений 6,44-дюймовий FHD + AMOLED-дисплеєм. Цікаво, що кран смартфона з часткою синього світла менш ніж 7,5% і отримав сертифікат SGS.

Новинка отримала матове скло корпусу надає смартфону, що дає змогу комфортніше тримати його в руці. Завдяки застосуванню технології AG Frosting (глазурування матовою текстурою) поверхню стала приємніше на дотик і краще захищена від подряпин.

vivo V20 отримав унікальну камеру / Фото пресслсужба vivo

Ще одна технологія AF Vacuum Coating (вакуумне покриття) захищає смартфон від забруднення відбитками пальців.

Сам смартфон дуже легкий і тонкий. Його товщина складає всього 7,38 міліметра, а вага – 171 грамів.

Продуктивність

Новинка оснащена процесором Snapdragon 720G у парі з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

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Ємність батареї складає 4000 мАг. Є підтримка швидкої зарядки FlashCharge 33 Вт заповнить заряд батареї до 65% всього за 30 хвилин. Тут є вбудований чіп NFC для безконтактної оплати.

Ціна

Смартфон буде доступний в Україні у 2 кольорах:

Таємнича північ,

Барвистий захід.

Рекомендована вартість новинки – 11 999 гривень. Старт продажів – 7 листопада.