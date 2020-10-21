Попри те, що 2020 рік став не найбільш вдалим для виробників смартфонів, та китайський бренд vivo продовжує свій розвиток. Зараз бренд виходить на ринки Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії та Великої Британії.

Як раніше повідомляв 24 канал, лише минулого року, у червні 2019 року, китайський бренд відкрив представництво в Україні.

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Як розповіли у компанії, вони провели ретельну підготовку, зокрема дослідження та інтерв'ю з 9 тисячами користувачів по всій Європі, щоб зрозуміти потреби кожного споживача.

Тільки після цього бренд прийняв рішення про вихід на нові ринки.

"Це був важкий рік для людей і компаній по всьому світу і багато чого змінилося. Проте, наша прихильність людям і нашому бізнесу в Європі не змінилася. Оскільки нас люблять понад 370 мільйонів користувачів по всьому світу, ми впевнені, що заслужимо довіру клієнтів по всій Європі", – заявив віцепрезидент, президент європейського бізнесу vivo Денні Ден.

vivo анонсував нові смартфони в Європі / Фото Пресслужба vivo

Нові смартфони

Під час онлайн-заходу vivo також анонсував свою першу лінійку смартфонів для європейського ринку. Зокрема, це новий флагман vivo X51 5G, який оснащений основною камерою з інноваційною системою механічної стабілізації зображення, що забезпечує дуже стабільну роздільну здатність під час зйомки фото та відео як в русі, так і при слабкому освітленні.

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Компанія також представила серію пристроїв середнього сегменту із серії vivo Y. Це пристрої Y70, Y20s і Y11s. Їхніми сильними сторонами є великий акумулятор (5000 мАг), стильний дизайн та камери. Серія vivo Y є ключовою для vivo в Європі, вона також відповідає потребам європейського ринку, оскільки 62,5% всіх смартфонів, які продаються в Європі, за ціною від 300 євро і нижче.

Обидві серії vivo X і Y працюють на чіпсетах Qualcomm Snapdragon та під управлінням чистої операційної системи Android.