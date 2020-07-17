17 липня українське представництво китайського бренду vivo проводить офіційну презентацію нової флагманської лінійки смартфонів vivo X50. Нам покажуть дві нові моделі: vivo X50 та vivo X50 Pro.

Презентація стартує о 13:00. Вона проходить в режимі онлайн, тож кожен глядач може за нею простежити.

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Як розповів виробник, нова флагманська серія X50 показує прагнення vivo до дизайну та інновацій.

Новинки отримали якісну стабілізацію, нічний режим, потужний зум та портретні технології, що забезпечать чіткі та якісні фото і відео у будь-яких умовах.

"Ми створили серію X50, щоб забезпечити наших користувачів професійними фото. Можливості зйомки з гіперстабілізацією, вражаючі об'єктиви, датчики та передова система камер дають змогу знімати відео з професійною якістю", – заявив генеральний директор vivo Україна Макс Лоу.

Презентація лінійки vivo X50: онлайн-трансляція