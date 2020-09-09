Військово-повітряні сили ССполучених Штатів провели тестові випробування експериментальних роботів-собак Q-UGV (Vision 60) від компанії Ghost Robotics.

Роботів Q-UGV випробували на авіабазі Нелліс у штаті Невада. Чотириногих роботів-собак використовували як розвідників, а також для охорони й патрулювання зон авіабази, повідомляє CNN.

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Як використовують роботів Q-UGV

Загалом роботи мають великий спектр застосування, аж до роботи в штурмових групах. Вони можуть функціонувати як в режимі дистанційного управління, так і автономно.



Роботи здатні виконувати різноманітні бойові завдання



Q-UGV можна керувати дистанційно, втім вони здатні до автономної роботи

Vision 60 оснащені тепловізорами, датчиками руху, високочутливими PTZ-камерами теплового і видимого випромінювання, а конструкція ніг дає перевагу в маневреності і легкості (плюс у виявленні хв).

Роботи Q-UGV під час випробувань: