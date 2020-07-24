Українське агентство з маркетингових досліджень InMind провело дослідження та визначило, що найпопулярнішим месенджером серед українців у червні став Viber. Ним користуються 99% опитаних українців, віком від 25 до 34 років.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Rakuten Viber в Україні. Більшість респондентів заявили, що використовують Viber для спілкування з родиною, сусідами, батьками та для навчання.

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До речі, у Viber кажуть, що зафіксували збільшення кількості випадків використання додатку на ПК 28% у травні у порівнянні з січнем 2020 року.

Ймовірно, причиною є запуск функції групових дзвінків, що стати особливо актуальним під час пандемії.

Загалом, у всьому світі за одну хвилину у Viber надсилають 3 мільйони повідомлень, 300 тисяч стікерів і понад 1,5 мільйона зображень.

Інші популярні месенджери

На другому місці серед молодих українців у червні став Facebook Messenger. А на третій сходинці опинився Telegram. Ще два месенджери WhatsApp та Skype займають 4 і 5 сходинки. Ними користуються менше ніж 50% українців (віком від 25 до 34 років).

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Опитування проводили серед населення України, що проживає у містах з населенням понад 50 тисяч осіб.