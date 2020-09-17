Нещодавно стало відомо, що заборонена в Україні російска соціальна мережа Вконтакте доступна для українських користувачів через додаток, який використовує обхідні шляхи, щоб подолати обмеження. Відтак Міністерство культури та інформаційної політики запропонувало повністю вилучити додаток з онлайн-магазинів в Україні.

Про те, що російська соцмережа знову доступна для українських користувачів через додаток, стало відомо 12 вересня, повідомляє 24 канал. Про обхід блокування в смартфонах повідомили у пресцентрі ВК. В уряді підготували контрзаходи, відомство Олександра Ткаченка наразі готує звернення до Google і Apple, щоб додаток прибрали з магазинів Play Market та App Store.

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У Міністерстві відзначили, що за підтримки РНБО та СБУ намагаються вжити необхідних заходів для блокування роботи програми на території України.

Звертаємо увагу, що традиційні піки активності російських спецслужб припадають на важливі події у суспільно-політичному житті України. Зараз – це місцеві вибори, які цілком ймовірно можуть стати об'єктом інформаційного впливу за допомогою таких ресурсів, як ВКонтакте,

– повідомили в міністерстві.

Вконтакте справді можуть видалити

Все залежить від того наскільки аргументованим буде офіційний запит українського відомства. Крім того, в Україні вже були випадки видалення додатків з AppStore на вимогу СБУ зовсім недавно. Так, Apple погодилася прибрати з полиць віртуального магазину в Україні такі російські додатки як: "Росія 1", "Вести FM", "Вести.ру" і "Росія телебачення та радіо".

Нагадаємо, що російська соціальна мережа Вконтакте, а також сервіси Яндекс, Mail.ru Group та Однокласники заборонені в Україні з 2017 року. Приводом для цього стало використання цих компаній і соцмереж спецслужбами РФ як інструмент у інформаційній війні проти України.