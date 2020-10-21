Міністерство юстиції США направило до суду позов проти Google. Корпорацію звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства.

Влада запідозрила компанію в тому, що та користується своїм становищем на ринку, щоб стримувати конкурентів, повідомляє 24 канал. У позові стверджується, що Google домінує у сфері пошуку та пошукової реклами в інтернеті.

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У документі зазначається, що "без судової постанови Google продовжить реалізацію своєї антиконкурентної стратегії, підриваючи конкурентний процес, скорочуючи вибір споживачів і пригнічуючи інновації". Документ свідчить, що на Google припадає майже 90% всіх загальних пошукових запитів у США і майже 95% пошукових запитів з мобільних пристроїв.

Позивачами у справі виступили, крім федеральної влади, 11 американських штатів. Відзначається, що в цій справі об'єдналися інтереси як представників правлячої Республіканської, так і Демократичної партій.

Чим це загрожує Google

Це найбільший антимонопольний позов за минулі десятиліття. У попередній раз справу подібного масштабу розбирали у 1998 році, коли влада судилися з Microsoft. До цього позов подавали проти AT & T в 1974 році.

В найгіршому для компанії випадку бізнес Google можуть розділити на окремі підрозділи та змусити компанію продати його.

Прокуратура США допускає, що прийме заходи щодо інших IT-гігантів країни після позову до Google. Попередження озвучив перший заступник міністра юстиції Джеффрі Розен.

Ми плануємо продовжувати свій огляд конкурентних практик лідируючих на ринку онлайн-платформ і, коли необхідно, займатися і ними теж,

– наголосив він.

Сам генеральний прокурор Вільям Барр буде особисто контролювати справу Google. Його вже призначили пріоритетним у відомстві.

Підстави для звинувачень

Федеральна торгова комісія, яка ділить антимонопольні повноваження з міністерством юстиції, витратила понад рік на розслідування проти Google, але на початку 2013 року вирішила не порушувати справу за аналогічною скаргою. При цьому корпорація зобов'язалася внести зміни у свою політику, які критики політики Google, проте визнали абсолютно неефективними.

У вересні 2019 року генеральні прокурори з 48 штатів, Пуерто-Ріко і округу Колумбія оголосили про проведення антимонопольного розслідування відносно Google за спроби домінувати на ринку рекламних технологій. За останні десять місяців воно охопило і інші сфери компанії, включаючи поведінку Google на ринку пошукових систем. У липні цього року генеральний прокурор Каліфорнії почав власне антимонопольне розслідування відносно техгіганта.

Представники альтернативного пошуковика DuckDuckGo повідомляли влітку, що розслідуванням нарешті зацікавилися федеральні влади. Згідно з минулорічними оцінками, бізнес пошуковика приніс корпорації майже 100 мільярдів доларів.

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Реакція Google

Google відреагувала на те, що відбувається у твіттері:

Сьогоднішній позов Міністерства юстиції глибоко помилковий. Люди використовують Google тому, що хочуть, а не тому, що їх примушують до цього або тому, що вони не можуть знайти альтернативи.

Нещодавно стало відомо, що роботою найбільших IT-компаній світу цікавиться і Євросоюз. Влада вже формують список з приблизно 20 техгігантів, роботу яких регулюватимуть відповідно до законодавства ЄС. Нові правила будуть спрямовані на обмеження ринкової монополії. Google може виявитися однією з компаній зі списку. При виявленні порушень ЄС зобов'яже компанії розділити бізнес на кілька частин або продати підрозділи.