Федеральна торгова комісія (FTC) США спільно з генеральними прокурорами 48 штатів передали до суду два антимонопольні позови проти компанії Facebook. Розглядатимуть покупку компанією таких сервісів як Instagram і WhatsApp, завдяки яким технологічний гігант зайняв домінуючу позицію в сегменті соціальних мереж.

Як пише FTC, агентство "кидає виклик багаторічному курсу протиправної поведінки Facebook". 9 грудня на їхньому сайті з'явилась інформація про позов проти компанії.

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Що відомо

Facebook домінує в сегменті соціальних мереж по всьому світу. Ця позиція забезпечила приголомшливий прибуток. Лише минулого року компанія отримала прибутку понад 18,5 мільярда доларів.

Дії Facebook щодо закріплення та підтримки монополії позбавляють споживачів переваг конкуренції, вважають у Бюро конкуренції FTC. Метою позову є спонукання до відмови від антиконкурентної поведінки, щоб інновації і вільна конкуренція могли процвітати. До позову, в якому комісія вимагає соцмережу продати Instagram і WhatsApp, приєдналися прокурори 46 Штатів, а також округу Колумбія і Гуаму.

Зазначається, що протягом багатьох років Facebook встановлював антиконкурентні умови щодо доступу сторонніх розробників програмного забезпечення до своєї платформи, таких як інтерфейси прикладного програмування (API), що дозволяють програмам розробників взаємодіяти з соціальної мережею. Зокрема, Facebook нібито зробив ключові API доступними для сторонніх додатків лише за умови, що вони утримуються від розробки конкуруючих функціональних можливостей, а також від підключення або просування інших служб соціальних мереж.

У скарзі також йдеться про те, що Facebook спочатку намагався конкурувати з Instagram, покращуючи власні пропозиції, але врешті вирішив придбати його, а не конкурувати. Придбання за 1 мільярд доларів у квітні 2012 року нібито нейтралізує пряму загрозу, яку представляє Instagram, і ускладнює набирання масштабів для конкурентів в соціальних мережах.

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Те саме стосується і WhatsApp. FTC стверджує, що до 2012 року WhatsApp став явним глобальним лідером у сфері обміну повідомленнями. І знову Facebook вирішив викупити загрозу, а не конкурувати з нею, і в лютому 2014 року оголосив про придбання WhatsApp за 19 мільярдів доларів. Це придбання нейтралізує перспективу того, що саме WhatsApp може загрожувати монополії персональних соціальних для Facebook, і в той же час гарантує, що будь-яка майбутня загроза буде важче набирати масштаб у мобільних повідомленнях.

Судовий процес за цими позовами може стати важливим кроком у "поділі" однієї з найбільших американських IT-компаній, за яке активно виступає низка політичних сил у США.