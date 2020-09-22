Телеком-холдинг Veon Ltd. купує український онлайн-кінотеатр Megogo. Наразі між сторонами тривають перемовини. Як кажуть джерела, ця угода має допомогти зміцнити позиції і сервісу, і оператора.

Про це пише російське видання РБК, посилаючись на власні джерела.

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Як повідомляють джерела, за умовами угоди компанію оцінили в 9 мільярдів рублів (це приблизно 118 мільйонів доларів). Щоправда, можливо йдеться лише про російську частину бізнесу Megogo, а не всієї компанії цілком.

Наразі ведуться перемовини. Підписання угоди може відбутися не раніше 2021 року. В Megogo інформацію наразі не коментують.

Холдинг VEON Ltd має кілька брендів, зокрема російська телекомунікаційна мережа "ВимпелКом" та український мобільний "Київстар".

Станом на 30 червня компанії групи обслуговували 205 мільйонів абонентів мобільного зв'язку.