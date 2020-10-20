Місяць тому компанія Apple представила доступну версію свого розумного годинника Watch SE – і крім позитивних відгуків, у мережі почали з'являтися і скарги на роботу новинки. Зокрема, відразу кілька користувачів зіткнулися з серйозним дефектом пристрою, що призводить до його поломки та пошкодження екрану.

Що не так з Apple Watch SE

На форумі Reddit було зафіксовано кілька підтверджених випадків перегріву Apple Watch SE у користувачів з Південної Кореї. У всіх епізодах пристрої нагрівалися настільки сильно, що виходили з ладу, а на дисплеї при цьому з'являлася характерне жовта пляма.

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Один з покупців новинки продемонстрував на фото, як почервоніло його зап'ястя від контакту з годинником при використанні їх під час сну на другий день після придбання. Як і в інших подібних випадках, ґаджет перестав включатися після інциденту, і теж отримав пляму на екрані. За даними джерела, Apple замінила користувачеві зламаний ґаджет на новий.



Проблеми з Apple Watch SE

Поки ніхто з користувачів які повідомили про проблему не розбирали ґаджет, але причиною неполадки, на думку деяких користувачів, міг стати занадто близький контакт екрану з вібромодулем Taptic Engine. Поки невідомо, чому несправність була зафіксована тільки в Південній Кореї. Сама компанія Apple ситуацію ще не прокоментувала.