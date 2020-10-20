На початку жовтня офіційно презентували Google Pixel 5. Та перші власники новинок – розчаровані. Вони скаржаться на наявність отвору між дисплеєм і рамкою корпусу.

Як передає Gsmarena, це викликає побоювання щодо водозахищеності продукту, він має сертифікацію IP68, однак з таким отвором навіть краплі можуть нашкодити.

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Щоправда, видання зауважує, що ця проблема не є масовою і зачепила лише невелику кількість пристроїв. Хоча за останні кілька днів кількість скарг збільшилася.

Google Pixel 5 може бути беззахисним перед водою / gsmarena.com

При цьому загадкові отвори помітили в різних ділянках шва між дисплеєм і рамкою. У більшості користувачів щілини з'явилися біля фронтальної камери. Також отвір трапляється біля лотка для SIM-карти або уздовж верхньої частини смартфона. У більшості випадків мова йде про версії Just Black, хоча проблема також зачіпає і рішення Sorta Sage.

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У чому причина

При чому щілину вони помітили відразу з коробки. Тож найімовірніше мова йде про заводський брак. Можливо, під час виробництва не надто велику увагу приділили кріпленню дисплея до рамки або використовувалося недостатня кількість клею.