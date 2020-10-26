Перші власники iPhone 12 скаржаться на порізи від смартфона
Поки одні користувачі захоплюються "оновленим" дизайном iPhone 12-ї серії, у мережі з'являється все більше скарг щодо нього. Як з'ясувалося, плоскі грані погано тримають фарбу, а ще вони настільки гострі, що до них можна буквально порізатися.
Несподіване повідомлення надійшло з китайської соціальної мережі Weibo. Один з користувачів поділився своїм досвідом використання iPhone 12 Pro. За його словами, під час використання смартфона він порізав палець об бічну грань.
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Власник iPhone 12 порізався через гострі грані смартфона
Інші користувачі повідомляють, що через великі розмірів iPhone 12 і iPhone 12 Pro доводиться сильно стискати в руці, щоб вони не випали. Особливо це актуально під час пробіжок на вулиці. Через це у багатьох залишаються на долонях сильні сліди і навіть гематоми.
Також китайський блогер Лі Фен поділився фотографіями iPhone 12, з граней якого частково злізла фарба. Подібне траплялося за часів iPhone 5 – тоді користувачі теж скаржилися на аналогічний недолік. Фотографії телефону були зроблені в офіційному офлайн-магазині Apple.
З бокових граней iPhone 12 підозріло швидко злазить фарба
На думку блогера, причина відшаровування фарби полягає у тому, що користувачі перед покупкою смартфона хочуть особисто ознайомитися з ним і потримати в руках, і це відбувається занадто часто.
Крім цієї ситуації, журналіст порталу Android Police Макс Вайнбах опублікував на своїй сторінці в Twitter фото нового Phone 12 Pro, який з незрозумілої причини тріснув. В апарата видно тріснуте скло навколо модуля камери.
При цьому, телефон не падав і не піддавався механічній дії, розповів Макс. Служба підтримки Apple оперативно замінила iPhone Вайнбаха.
Наскільки серйозні ці проблеми
Поки неясно, масова це проблема або ж таким чином люди просто-напросто хочуть привернути до себе увагу. Наразі такі повідомлення у соцмережах дуже поодинокі, тому слід дочекатися коли смартфоном буде користуватися більше людей.