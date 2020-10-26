Поки одні користувачі захоплюються "оновленим" дизайном iPhone 12-ї серії, у мережі з'являється все більше скарг щодо нього. Як з'ясувалося, плоскі грані погано тримають фарбу, а ще вони настільки гострі, що до них можна буквально порізатися.

Несподіване повідомлення надійшло з китайської соціальної мережі Weibo. Один з користувачів поділився своїм досвідом використання iPhone 12 Pro. За його словами, під час використання смартфона він порізав палець об бічну грань.

Цікаво В аеропортах Києва затримали модну контрабанду – нові iPhone 12



Власник iPhone 12 порізався через гострі грані смартфона

Інші користувачі повідомляють, що через великі розмірів iPhone 12 і iPhone 12 Pro доводиться сильно стискати в руці, щоб вони не випали. Особливо це актуально під час пробіжок на вулиці. Через це у багатьох залишаються на долонях сильні сліди і навіть гематоми.

Також китайський блогер Лі Фен поділився фотографіями iPhone 12, з граней якого частково злізла фарба. Подібне траплялося за часів iPhone 5 – тоді користувачі теж скаржилися на аналогічний недолік. Фотографії телефону були зроблені в офіційному офлайн-магазині Apple.



З бокових граней iPhone 12 підозріло швидко злазить фарба

На думку блогера, причина відшаровування фарби полягає у тому, що користувачі перед покупкою смартфона хочуть особисто ознайомитися з ним і потримати в руках, і це відбувається занадто часто.

Крім цієї ситуації, журналіст порталу Android Police Макс Вайнбах опублікував на своїй сторінці в Twitter фото нового Phone 12 Pro, який з незрозумілої причини тріснув. В апарата видно тріснуте скло навколо модуля камери.

What in the actual fuck. My phone didn’t fall, drop, or do anything anywhere. I literally placed it on a table face down and when I look at it, the glass is broken.



I’m fine admitting when I break something, this WAS NOT me. pic.twitter.com/b6alnPpxVs — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 24, 2020

При цьому, телефон не падав і не піддавався механічній дії, розповів Макс. Служба підтримки Apple оперативно замінила iPhone Вайнбаха.

Наскільки серйозні ці проблеми

Поки неясно, масова це проблема або ж таким чином люди просто-напросто хочуть привернути до себе увагу. Наразі такі повідомлення у соцмережах дуже поодинокі, тому слід дочекатися коли смартфоном буде користуватися більше людей.