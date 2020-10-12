Зазвичай, перед покупкою люди детально розбираються в тому, що купують. Однак це не завжди так. Згідно з дослідженням Global Wireless Solutions (GWS), близько половини власників iPhone впевнені, що в їх пристроях є функція, якої насправді немає.

Співробітники GWS провели опитування серед американських користувачів смартфонів. Як з'ясувалося, 49% власників iPhone не впевнені, чи підтримує їх апарат мережі п'ятого покоління. Варто зазначити, що жоден з існуючих на даний момент телефонів Apple не підтримує 5G. З чуток, тільки в моделях 12-ї серії нарешті з'явиться ця опція.

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Користувачі мало знають про власні смартфони

Втім, не тільки власники iPhone погано інформовані про можливості своїх смартфонів. Опитування показало, що 29% всіх користувачів не знають, чи здатні їх апарати працювати з мережами 5G. Серед власників моделей 2020 року вагаються з відповіддю 24% респондентів.

Крім того, 38% з 5000 опитаних не знають, чи пропонує оператор послугу 5G в місці їх проживання. При цьому на питання про мережі п'ятого покоління 54% відповіли, що для них найбільш важливим є зростання швидкості передачі даних. Для 16% виявилося важливим поліпшення відеозв'язку, 13% очікують від 5G більш стабільної потокової передачі відео, а 8% хочуть випробувати швидкісний інтернет в іграх.

Проблеми з 5G

Разом з тим у США все більше абонентів скаржаться на якість 5G зв'язку. У деяких регіонах швидкість цих мереж суттєво нижча ніж при 4G. Такі проблеми з мережами п'ятого покоління не лише в США. Користувачі у Південній Кореї масово повертаються на тарифи з 4G через низьку якість зв'язку. Частка таких абонентів склала 6,5% від усіх користувачів 5G в Південній Кореї.