Новий середньо бюджетний смартфон OnePlus Nord можна вважати одним із найбільш довгоочікуваних пристроїв року. Однак, користувачі, що вже придбали новинку, зіштовхнулись із деякими проблемами.

Як кажуть власники OnePlus Nord, екран смартфона при низькій яскравості (нижче 25%) показує фіолетові і зелені відтінки. Також відбувається нерівномірне підсвічування, передає Gizchina.com.

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Більше того, нещодавно випущений OnePlus 8 Pro теж мали проблеми із екраном. Ці проблеми також були пов’язані з використанням телефону на низьких рівнях яскравості.

Що кажуть у OnePlus

У компанії ситуацію визнають, але не вважають це проблемою. Там кажуть, що це просто “особливість дисплея”.

"Незначне спотворення кольорів може відбуватися через властивості дисплея AMOLED. Це не є браком і не впливає не довговічність екрану", – пояснили у OnePlus.

Як відомо, OnePlus Nord отримав OLED-дисплей 1080p з частотою оновлення 90 Гц, підтримкою 5G. Він працює на процесорі Snapdragon 765G.

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Ціна

Рекомендована вартість смартфона на європейському ринку 399 євро. В Україні він наразі не надійшов у продаж, але смартфон можна попередньо замовити за ціною у 14 тисяч гривень.