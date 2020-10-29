В Австралії у жінки викрали автомобіль Tesla. Вона не розгубилася і почала знущатися над злочинцями, керуючи автівкою віддалено. Сама ж у цей час переслідувала викрадачів.

Радіоведуча з Канберри Аннабель Бретт раптово отримала сповіщення про те, що у її автомобіля Tesla Model 3 спрацювала сигналізація. Вона пішла перевірити, чи все в порядку, але зрозуміла, що стала жертвою злочинців, пише Daily Mail.

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Аннабель вирішила підключитися до програми дистанційного укрування, щоб зрозуміти, що сталося. Підключений до машини смартфон злочинці відв'язати не можуть, а значить — власник контролює ситуацію. Незважаючи на це, жінка стверджує, що зловмисникам все ж вдалося видалити з системи прив'язані смартфони її нареченого та батька. Жінка почала відстежувати місце розташування своєї Tesla, і в той же час викликала поліцію. Вона відразу ж вирушила слідом за викрадачами на автомобілі приятеля.

Під час переслідування їй прийшла ідея познущатися над зловмисниками. Подаючи команди через додаток Tesla, вона опускала вікна, сповільнювала електромобіль або включала звуковий сигнал. Це розлютило злодіїв, і вони вирішили просто кинути машину. Чоловіки пересіли у інший автомобіль, але Бретт вдалося записати на відео його номер. За рахунок цього поліція змогла наздогнати і затримати злочинців.



Викрадачі покидають авто / фото Daily Mail

Крім того, викрадачів зняли бортові камери Tesla, які автоматично включаються в момент, коли в машину хтось сідає. А один зі зловмисників, до того ж, залишив авто у своє водійське посвідчення. Цієї інформації буде достатньо для притягнення їх до відповідальності.