Компанія Vodafone працює над своїми фірмовими окулярами змішаної реальності під назвою Nreal Light. Вони мають повноформатний дисплей, здатний демонструвати контент IMAX-рівня, а також має повну підтримку Android-додатків.

Незабаром Vodafone Nreal Light надійдуть у продаж, розповіли у Vodafone.

Цікаво Bolt презентувала новий електросамокат з голосовими командами

Чим цікаві

Як кажуть розробники, ефект від показу контенту при носінні окулярів такий же, як при відвідуванні IMAX-кінотеатру. Підключення до Android-смартфону відбувається через USB Type-C. девайс може працювати як з віртуальною, так і зі змішаною реальністю. Окуляри пропонують відстеження відразу в шести площинах для правильного позиціонування картинки.

Vodafone Nreal Light / Фото vodafone

Алгоритм роботи полягає в накладенні віртуальних інтерактивних елементів на реальну картинку, а також можливості взаємодії з 3D-об'єктами. Nreal Light будуть сумісні з більшістю вже існуючих додатків для Android-пристроїв.

За допомогою окулярів користувачі можуть серфити в інтернеті, переглядати фільми, грати ігри або спілкуватися в соцмережах.

Дата продажів

Старт продажів Vodafone Nreal Light відбудеться навесні 2021 року. Спершу новинка надійде у продаж в Німеччині та Іспанії.