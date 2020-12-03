Vodafone розробляє окуляри змішаної реальності: старт продажів
Компанія Vodafone працює над своїми фірмовими окулярами змішаної реальності під назвою Nreal Light. Вони мають повноформатний дисплей, здатний демонструвати контент IMAX-рівня, а також має повну підтримку Android-додатків.
Незабаром Vodafone Nreal Light надійдуть у продаж, розповіли у Vodafone.
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Чим цікаві
Як кажуть розробники, ефект від показу контенту при носінні окулярів такий же, як при відвідуванні IMAX-кінотеатру. Підключення до Android-смартфону відбувається через USB Type-C. девайс може працювати як з віртуальною, так і зі змішаною реальністю. Окуляри пропонують відстеження відразу в шести площинах для правильного позиціонування картинки.
Vodafone Nreal Light / Фото vodafone
Алгоритм роботи полягає в накладенні віртуальних інтерактивних елементів на реальну картинку, а також можливості взаємодії з 3D-об'єктами. Nreal Light будуть сумісні з більшістю вже існуючих додатків для Android-пристроїв.
За допомогою окулярів користувачі можуть серфити в інтернеті, переглядати фільми, грати ігри або спілкуватися в соцмережах.
Дата продажів
Старт продажів Vodafone Nreal Light відбудеться навесні 2021 року. Спершу новинка надійде у продаж в Німеччині та Іспанії.
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