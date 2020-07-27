Ще одни мобільний оператор Vodafone запускає в Україні послугу eSIM. Продаж віртуальних SIM-карт вже стартував. Раніше eSIM запустив lifecell.

Як розповіли у Vodafone, запуск функції вони провели після результатів дослідження – за першу половину 2020 року надходження смартфонів із eSIM в мережі Vodafone збільшилася на 60%.

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Перевага eSIM

eSIM – це віртуальна версія фізичної SIM-карти. Замість класичного слоту виробники встановлюють мікрочіп, далі можна завантажувати цифрову SIM-карту, просто відсканувавши QR-коду.

Віртуальну eSIM-карту можна використовувати в пристроях без слотів для SIM-карт, наприклад, в планшетах.

В яких пристроях доступна eSIM:

iOS

iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX;

iPad 3rd generation, PRO, AIR, MINI 5; iPad 7th generation;

Android

Samsung Fold, S20, S20 +, S20 Ultra, Z Flip

Google Pixels 2, 3, 4;

Motorola RAZR;

Huawei P40

Microsoft Surface Pro 5

Ціна

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Клієнти Vodafone можуть купити eSIM в стартовому пакеті з тарифом SuperNet Pro вартістю 150 гривень. Для нових підключень на контрактній основі в будь-якому тарифному пакеті вартість eSIM становитиме 100 гривень. Заміна існуючої SIM-карти на eSIM коштуватиме абонентам 100 гривень.