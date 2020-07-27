Vodafone запускає eSIM: яка її перевага
Ще одни мобільний оператор Vodafone запускає в Україні послугу eSIM. Продаж віртуальних SIM-карт вже стартував. Раніше eSIM запустив lifecell.
Як розповіли у Vodafone, запуск функції вони провели після результатів дослідження – за першу половину 2020 року надходження смартфонів із eSIM в мережі Vodafone збільшилася на 60%.
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Перевага eSIM
eSIM – це віртуальна версія фізичної SIM-карти. Замість класичного слоту виробники встановлюють мікрочіп, далі можна завантажувати цифрову SIM-карту, просто відсканувавши QR-коду.
Віртуальну eSIM-карту можна використовувати в пристроях без слотів для SIM-карт, наприклад, в планшетах.
В яких пристроях доступна eSIM:
iOS
- iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX;
- iPad 3rd generation, PRO, AIR, MINI 5; iPad 7th generation;
Android
- Samsung Fold, S20, S20 +, S20 Ultra, Z Flip
- Google Pixels 2, 3, 4;
- Motorola RAZR;
- Huawei P40
- Microsoft Surface Pro 5
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Клієнти Vodafone можуть купити eSIM в стартовому пакеті з тарифом SuperNet Pro вартістю 150 гривень. Для нових підключень на контрактній основі в будь-якому тарифному пакеті вартість eSIM становитиме 100 гривень. Заміна існуючої SIM-карти на eSIM коштуватиме абонентам 100 гривень.