Жителі Землі 21 червня могли спостерігати кільцеве сонячне затемнення. Явище, коли Місяць затуляє Сонце, називають "вогняним кільцем".

Найкраще унікальне явище бачили на півночі Індії

Таке сонячне затемнення можна спостерігати, коли Місяць перебуває якнайдалі від Землі. Супутник не повністю затуляє Сонце і немов потрапляє у кільце з полум'я. Про це інформує Space.com.

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У повній красі природне явище могли побачити у Центральній Африці та Азії. Максимально добре "вогняне кільце" побачили на півночі Індії.

Частково затемнення можна було спостерігати у багатьох країнах світу – від південного сходу Європи до півночі Австралії. В Україні – о 9:45 ранку. Звісно, явищем можна було насолоджуватись, якщо дозволяла погода.

Дивіться відео сонячного затемнення з багатьох локацій:

Зверніть увагу! Наступний "сезон затемнень" буде у листопаді та грудні. Місячне затемнення можна буде спостерігати 30 листопада, а повне сонячне – 14 грудня. Проте його, на жаль, побачать лише у Чилі та Аргентині.