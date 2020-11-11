Тварина і дитина: як облаштувати гігієну та чистоту вдома
Напевно, кожен власник пухнастого домашнього улюбленця погодиться, що підтримувати чистоту вдома дуже складно. А коли у вас ще й маленька дитина, то проблема ускладнюється вдвічі. Як в такому випадку підтримувати чистоту та гігієну в будинку чи квартирі?
На носі зима, а ще нестабільна ситуація з пандемією, дитячі садки та школи можуть закрити у будь-який момент. Тож дитина проводить значно більше часу вдома. Ізолювати малюка і тваринку у вас не вийде, та й не потрібно. Адже психологи запевняють, що ігри з чотирилапими друзями позитивно впливають на розвиток дитини.
Миємо руки і лапи
У власників тварин має з'явитися золоте правило – після повернення з вулиці ретельно миємо свої руки, а потім лапи свого улюбленця. Важливо, окрім фізичного бруду на лапах тварини може переноситись чимало неприємних і навіть небезпечних речовин. Тож радимо промивати лапи теплою водою з милом. Після цього протерти лапи спеціальним (який використовують окремо для тварини) рушником або паперовою серветкою.
Ще одна небезпека може з'явитися на лапках тварини після відвідин туалету. Звичайно, дозволяти після цього котові гратись з дитиною – неприпустимо. Навіть якщо улюбленець просто прогуляється брудними лапами по підлозі – це теж може бути небезпечно, потім там можуть лежати дитячі іграшки, які з великою ймовірністю маленька дитина потягне до рота.
Найкращий варіант – знову вимити лапи. Однак постійно стежити за котом, коли той піде до туалету, – доволі проблематична річ. Тож радимо поставити біля туалету вологий рушник, щоб тварина могла витирати лапи, повертаючись із "вбиральні". Це не так ефективно, як миття з милом, однак частину бруду все ж такий винахід прибере. Важливо пам'ятати, що цей рушник треба дуже часто змінювати і щоразу після заміни прати.
Прибирання
Попри всі поради, частого очищення домівки не уникнути. Якщо шерсті багато, то сухе прибирання потрібно робити хоча б 2 рази на добу. Тут дуже важливо правильно підібрати пилосос, адже саме від цього приладу залежить ефективність прибирання.
Виробник Bosch розробив цілу лінійку пилососів ProAnimal, створену спеціально для ефективного прибирання шерсті.
Радимо звернути увагу на модель Bosch BGL6PET1 зі спеціальним пилозбірником. Він має додатковий вугільний шар. Така конструкція дає змогу відфільтрувати не лише пил, але й неприємний запах.
Ще одна важлива перевага цієї моделі – турбощітка, забезпечує ще ретельніше прибирання шерсті та бруду. Також вона підтримує автоматичне регулювання потужності, тобто насадка вміє автоматично адаптуватися до різних типів поверхні підлоги, а відтак клієнт отримує оптимальну роботу на всіх поверхнях, навіть на килимі.
Також хочемо звернути увагу на функцію самоочищення турбощітки, тож натиснувши на кнопку, можна легко видалити шерсть домашніх тварин із щітки. Погодьтесь, це дуже приємний бонус.
Важливо, що пилососи Bosch відзначаються довговічністю роботи. Так, виробник забезпечує 10-річну гарантію на свої мотори пилососів з мішком та контейнером. Для цього потрібно після купівлі зареєструвати пристрій в кабінеті MyBosch на офіційному сайті компанії.
Попри ефективне сухе прибирання рекомендуємо хоча б раз на день проводити вологе прибирання. Мити поверхню можна як звичайною водою, так і спеціальним мильним розчином. Головне після такої "хімічної обробки" ще раз або двічі вимити підлогу ще простою вологою, щоб стерти залишки мийної речовини. Це особливо важливо, як для тварин, так і для дитинки.
Наводимо красу
З шерстю тварин теж треба бути обережним. Окрім фізичного дискомфорту, особливо у період линьки, вона може викликати кашель, чхання, прояви алергічної реакції і навіть астми. Тож якщо ваш улюбленець має густу і пухнасту шерсть, то приборкати його допоможе перукарня. Грумінг-салони (перукарні для тварин) є чи не в кожному українському місті.
Зрештою, зменшити кількість шерсті можна і власноруч, але тільки якщо ви на 100% впевнені, що не пораните ні тварину, ані себе.
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