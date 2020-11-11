Напевно, кожен власник пухнастого домашнього улюбленця погодиться, що підтримувати чистоту вдома дуже складно. А коли у вас ще й маленька дитина, то проблема ускладнюється вдвічі. Як в такому випадку підтримувати чистоту та гігієну в будинку чи квартирі?

На носі зима, а ще нестабільна ситуація з пандемією, дитячі садки та школи можуть закрити у будь-який момент. Тож дитина проводить значно більше часу вдома. Ізолювати малюка і тваринку у вас не вийде, та й не потрібно. Адже психологи запевняють, що ігри з чотирилапими друзями позитивно впливають на розвиток дитини.

Миємо руки і лапи

У власників тварин має з'явитися золоте правило – після повернення з вулиці ретельно миємо свої руки, а потім лапи свого улюбленця. Важливо, окрім фізичного бруду на лапах тварини може переноситись чимало неприємних і навіть небезпечних речовин. Тож радимо промивати лапи теплою водою з милом. Після цього протерти лапи спеціальним (який використовують окремо для тварини) рушником або паперовою серветкою.

Ще одна небезпека може з'явитися на лапках тварини після відвідин туалету. Звичайно, дозволяти після цього котові гратись з дитиною – неприпустимо. Навіть якщо улюбленець просто прогуляється брудними лапами по підлозі – це теж може бути небезпечно, потім там можуть лежати дитячі іграшки, які з великою ймовірністю маленька дитина потягне до рота.