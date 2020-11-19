Компанія Volvo Cars розповіла про унікальну систему змішаної реальності, яка дозволяє тестувати новітні автомобільні технології, насамперед засоби безпеки, у віртуальному просторі — без необхідності створювати будь-які фізичні прототипи або вибудовувати складні сценарії.

Volvo називає платформу "досконалим симулятором водіння". Вона використовує середовище 3D-моделювання в реальному часі Unity, а також розробки фінських експертів в області віртуальної і змішаної реальності Varjo, пише офіційний сайт компанії.

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Що відомо

Система об'єднує рухоме водійське крісло, кермо з тактильним зворотним зв'язком, а також окуляри віртуальної реальності, що забезпечують реалістичну тривимірну графіку високої чіткості. Також використовується спеціальний костюм для тіла Teslasuit, який забезпечує тактильний зворотний зв'язок з віртуальним світом, а також відстежує реакції організму.

Платформа дозволяє моделювати найрізноманітніші дорожні ситуації і сценарії взаємодії людини з машиною. Це, зокрема, функції активної безпеки і допомоги водієві, перспективні користувальницькі інтерфейси автономного водіння.

Таке поєднання програмного та апаратного забезпечення дозволяє інженерам Volvo Cars нескінченно моделювати сценарії дорожнього руху. Вони можуть отримати важливу інформацію про взаємодію між людьми і автомобілем для розробки нових функцій в області безпеки, допомоги водієві і автономного водіння,

— зазначає Volvo Cars.