Все більше іменитих автовиробників переходять до масового випуску автомобілів з електродвигуном або переводять на "зелені" силові установки вже існуючі моделі. Не став винятком і шведський бренд Volvo, який оголосив про початок виробництва електричної версії кросовера XC40, представленого у 2017 році.

Новинка під назвою XC40 Recharge стала першим повністю електричним автомобілем Volvo, який був представлений близько року тому. Нарешті, компанія оголосила про початок виробництва XC40 Recharge на своєму заводі у Генті, Бельгія, повідомляє Electrek.

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Дизайн електрокара аналогічний його бензиновій версії, за винятком закритої решітки радіатора, чорного даху і трохи видозмінених порогів з дзеркалами. Інтер'єр автомобіля доповнився інформаційною системою, яка працює на базі Android і включає підтримку таких сервісів, як Google Assistant, Google Maps і Google Play.

Фото Volvo XC40 Recharge:

Електромобіль оснащений акумулятором на 78 кВтг, заявлений запас ходу якого на одній "заправці" становить до 418 кілометрів. Зарядити АКБ від джерела змінного струму з потужністю до 11 кВт можна за 7,5 години, а за допомогою фірмового блоку живлення на 150 кВт ємність батареї поповниться з 10 до 80% за 40 хвилин.

Повнопривідний автомобіль отримав по одному електродвигуну на кожну вісь. Їх сумарна потужність становить 408 к.с., що, за заявою виробника, забезпечує розгін з 0 до 100 км/год за 4,7 секунди. Максимальна швидкість новинки – 180 км/г.

4х4 версія електрокара отримає по двигуну на кожну вісь

Ціна Volvo XC40 Recharge

Volvo не розкриває планований тираж XC40 Recharge до кінця поточного року, але стверджує, що вся пілотна партія електрокроссоверов вже розпродана. Роздрібна ціна моделі стартує з позначки в 55 000 доларів в залежності від комплектації.