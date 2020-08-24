Восени (за свіжими чутками 10 вересня), Apple презентує нову флагманську лінійку смартфонів iPhone 12. Одразу після анонсу з продажу знімуть три популярні моделі iPhone.

Принаймні в цьому переконує інсайдер iAppleTimes, передає Gizchina.com.

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Які моделі знімуть з продажу

Як стверджує інсайдер, після нової презентації компанія попрощається із такими моделями:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xr.

Перша і друга моделі вийшли у продаж рік тому – восени 2019 року. iPhone Xr презентували у 2018 році і довгий час цей смартфон був найпопулярнішим у світі.

Apple to discontinue iPhone XR and iPhone 11 Pro models after iPhone 12 launch.

iPhone 11 at $549 — iAppleTimes (@iAppleTimes) August 20, 2020

Такий крок виглядає цілком логічним. Адже iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max будуть конкурувати з майбутніми новинками. Щодо моделі Xr, то її наступником став iPhone 11. Нині саме цей смартфон є найпопулярнішою моделлю від Apple.

Крім того, навесні виробник представив оновлену модель iPhone SE (2020), який теж може стати альтернативою iPhone Xr.

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Також iAppleTimes повідомляє, що Apple знизить вартість iPhone 11 – до 549 доларів за базову модель з 64 ГБ пам'яті. На старті продажів цей смартфон коштував 699 доларів.