Соцмережа Facebook видалила допис президента США Дональда Трампа. Він стосувався захворювання COVID-19 у дітей та містив очевидно неправдиві відомості – начебто діти коронавірус переносять легше, ніж дорослі.

Трамп і Facebook

Як пише видання The Guardian, видалена соцмережею Facebook публікація Трампа містила відео, де Трамп помилково стверджував, що діти "фактично невразливі перед COVID-19".

Нагадаємо Наприкінці липня Трамп образився на Twitter

У компанії Facebook пояснили, що вважають слова Трампа порушенням правила соцмережі про заборону поширення неправдивої інформації про коронавірус:

"Це відео містить помилкові твердження про те, що група людей невразлива перед COVID-19, що є порушенням нашої політики щодо шкідливої ​​дезінформації".

Зауважимо, раніше Facebook багато критикували за те, що пости Трампа – попри вміст, який можна трактувати як расистський, агресивний, ксенофобський – ігнорували, а отже дозволяли американському президентові порушувати правила спільноти.

Дійсно, Facebook вперше в історії видалив пост самого Трампа. Але раніше, цього ж 2020 року, соцмережа видаляла рекламу президента США, яка містила "символ, історично пов'язаний з нацистами".

Трамп і Twitter

26 травня Twitter вперше позначив твіт Дональда Трампа як такий, що містить фейкову інформацію. Там Трамп – цілком голослівно – стверджував, що голосування поштою посприяє фальшуванню результатів виборів.

Трамп розізлився і звинуватив соцмережу у втручанні в майбутні президентські вибори в Штатах. А незабаром Трамп підписав указ проти "онлайн-цензури з боку соціальних мереж" у США.

Трамп і TikTok

У червні Трамп поновив передвиборчу компанію, організувавши мітинг на стадіоні в Оклахомі. Заявки на участь у мітингу подали понад мільйон людей, а прийшли – 6000. Винними, як виявилося, були не протести, і не коронавірус, а американські підлітки, які розіграли Трампа за допомогою TikTok.

А згодом Трамп заявив, що TikTok у США заборонять – мовляв, Китай через цю соцмережу збирає персональні дані американців. Уникнути цього можна – але лише до 15 вересня і за умови, якщо TikTok придбає компанія зі США. Зацікавленість виявила Microsoft.