Презентаціями онлайн вже нікого не здивуєш. Тож китайська компанія OnePlus вирішила піти ще далі і організувати першу в історії презентацію смартфона в в режимі доповненої реальності.

Мова йде про перший для компанії середньобюджетний смартфон Nord. Його офіційна презентація запланована на 21 липня.

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Насправді, складно уявити, як компанія організовує цю подію. та у Google Play та Apple App Store вже можна завантажити необхідний додаток Nord Launch. Наразі у ньому доступний 3D-тизер майбутнього заходу.

Презентація OnePlus Nord: відеоанонс

Що відомо про смартфон

За чутками, OnePlus Nord працюватиме на базі процесора Qualcomm Snapdragon 765G з підтримкою мереж 5G. Основний блок камер матиме 4 модулі, а фронтальна камера складатиметься із двох датчиків. Їх розмісять у спеціальному отворі у лівій верхній частині екрану.

Серед колірних варіантів на вибір у користувача буде 4 моделі. OnePlus Nord має надійти у продаж на ринках Європи та Індії.