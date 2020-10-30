VPN використовує велика кількість людей для для захисту своєї конфіденційності. Власне рішення запропонувала і компанія Google для користувачів фірмового хмарного сервісу.

За свій новий VPN-сервіс пошуковий гігант Google не вимагає окремої плати. Проте є один нюанс, пише The Verge.

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Деталі нової послуги

Щоб підключитись до VPN безкоштовно, необхідно оформити передплату на Google One за тарифом на 2 ТБ. Ціна набору – 9,99 доларів (285 гривень) на місяць, або 99 доларів (більш як 2 800 гривень) за рік. Разом з тим користувачі тарифного плану отримують кешбек в розмірі 10% на покупки в Google Play. Крім того, скористатися VPN можуть до п'яти осіб в рамках сімейної підписки.

Сервіс вбудований в додаток Google One, тому всього в один клік ви можете бути впевнені, що ваше з'єднання захищене від хакерів,

— йдеться на сайті Google.

За словами розробників, Google планує почати поширювати сервіс для користувачів в США протягом найближчих тижнів. Випуск в інших регіонах, а також для платформ iOS, Windows і macOS, планується в наступних місяцях.