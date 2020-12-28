На сайті космічного телескопа Hubble у рубриці "зображення тижня" опубліковали чудову фотографію галактики з позначенням NGC 2217, яка також відома як AM 0619-271.

Названий об'єкт розташовується у сузір'ї Великого Пса на відстані приблизно 65 мільйонів світлових років від нас. На знімку NGC 2217 відображено анфас, завдяки чому чудово видно структуру галактики, зокрема, її яскраву центральну частина і спіральні рукави, які закручуються.

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Що відомо про галактику

NGC 2217 – це спіральна галактика з перемичкою, схожа на наш Чумацький шлях. Об'єкти даного типу мають так званий "бар" з яскравих зірок, який виходить з центру і перетинає галактику посередині.



Галактика NGC 2217

Спостереження показують, що газ у внутрішніх областях NGC 2217 рухається у напрямку, протилежному обертанню зірок. За оцінками, розмір галактики в поперечнику становить близько 100 тисяч світлових років.

Варто зазначити, що при формуванні зображення використовувалися дані системи Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS). Це комплекс телескопів панорамного огляду і швидкого реагування, розташований на вершині вулкана Мауна-Кеа на острові Гаваї.