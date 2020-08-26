Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 потроху порушують мовчання. В офіційному Discord-каналі гри один з ком'юніті-менеджерів проєкту поділився амбіціями компанії, а також відкрив завісу таємниці над датою виходу тайтла.

Ком'юніті-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 з ніком Rock_4 відповів на численні запитання користувачів і розкрив деякі деталі очікуваної гри, розповідає 24 канал.

Цікаво Українська студія-розробник звинуватила видавця The Sinking City у невиплаті мільйона євро

Ми зібрали різні коментарі, шо відповідають на питання, які найбільше цікавили фанатів S.T.A.L.K.E.R..

Хто видає гру

Microsoft не є видавцем. Ми самі видаємо свої ігри. Для нас дуже важлива творча свобода і мінімум "батогів" під час розробки. 2.0.2.1. було шифром, який закінчився, дати релізу немає. Багато хто сприйняв цей жарт, як дату.

Для тих хто сумнівається у результаті

Впевненість в успіху проєкту у нас є, але це не означає, що ми випустимо неякісний продукт. Тут скоріше зворотна мотивація: гра дуже очікувана, а значить, ми просто не можемо підвести всіх тих, хто чекає. Все потрібно зробити ідеально, пробити стелю індустрії, як це робив той же "Відьмак". І знаєте що? Ми відчуваємо в собі сили для того, щоб це зробити. Це цілком може звучати в дусі маркетологів або занадто самовпевнено, але це не так. Я вже багато разів говорив, що кайфую від того результату, який бачу. Особливо радіє в цей момент моя фанатична частина.

На що буде схожим S.T.A.L.K.E.R. 2

УFallout 1, 2 і New Vegas відмінно побудовані квести. Чи означає це, що в S.T.A.L.K.E.R. 2 будуть квести, як в цих іграх? Ні. Стрілянина об'єктивно хороша в новій Call of Duty і у всіх Battlefield. Чи означає це, що в S.T.A.L.K.E.R. 2 стрілянина буде такою, як в цих іграх? Ні. Ми намагаємося дивитися на всі ігри, які виходять, декомпозировать їх і в процесі дивитися, які фішки будуть працювати у нас, а які ні.

Нагадаємо, що недавно розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 опублікували першу частину саундтреку гри. Далеко не всі фанати оцінили зміну атмосферного ембієнту на електронні мотиви, але в цілому публіка прийняла музику тепло. Дати виходу проєкту невідома. Ознайомитися з коментарями ком'юніті-менеджера гри можна на Discord-каналі S.T.A.L.K.E.R. 2.