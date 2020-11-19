Nokia, Elisa і Qualcomm Technologies оголосили про встановлення нового рекорду швидкості передачі даних в комерційній мережі п'ятого покоління 5G. Експеримент провели в Гельсінкі на мережі оператора Elisa.

Компаніям вдалося показати загальну швидкість передачі даних до 8 Гбіт/с при обслуговуванні двох пристроїв, повідомляє 24 канал.

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Що відомо

Це відкриває шлях до комерційного розгортання якісно нових відеосервісів, платформ віртуальної і доповненої реальності, систем корпоративного класу.

В ході експерименту використовувалися апаратні рішення Nokia AirScale і тестові клієнтські термінали у форм-факторі смартфона, обладнані модемом Qualcomm Snapdragon X55 5g і модулями Qualcomm QTM525.

В результаті, вдалося показати пікову швидкість передачі даних від базової станції в бік абонента на рівні 4 Гбіт/с для кожного з двох підключених терміналів.

Відзначається, що дане досягнення знаменує собою новий етап у розвитку комерційних сервісів 5G. Фактичне впровадження випробуваних технологій планується почати вже в наступному році.