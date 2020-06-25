Всупереч політиці Apple, яка забороняє встановлення на фірмові пристрої додатків зі сторонніх джерел, хакери продовжують активно працювати над створенням утиліт для злому айфонів. Цього разу вдалося оперативно зламати свіжу iOS 14, реліз якої відбувся напередодні.

Як повідомляє 24 канал, черговий реліз джейлбрейка checkra1n отримав сумісність з новою бета-версією операційної системи iOS 14 — в мережі вже з'явилися перші свідчення його працездатності.

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Розробник під ніком DanyL опублікував у своєму твітері скріншот, який підтверджує працездатність утиліти checkra1n. У ролі "піддослідного" був обраний iPhone X.

Як вдалося зламати нову iOS 14

Спеціальна утиліта використовує низькорівневий експлойт checkm8, на який не поширюються будь-які заборони з боку операційної системи, оскільки він обходить її захист на апаратному рівні. Скріншот, що підтверджує можливість встановлення різних твіків з магазину Cydia на бета-версію iOS 14, опублікував і розробник Сем Бінгнер, який бере участь у розвитку checkra1n. Очікується, що у вільному доступі утиліта з'явиться вже найближчим часом.



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Які ґаджети підтримують джейлбрейк

Єдиним обмеженням на установку нового джейлбрейка залишається модель смартфона — ґаджети Apple, що вийшли після iPhone X, поки не піддаються злому через checkm8. З чуток, рішенням цієї проблеми зараз зайняті автори утиліти Unc0ver.