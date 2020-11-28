Кілька днів тому компанія Xiaomi презентувала перший розумний годинник під брендом Redmi. Йому прогнозували шалену популярність і перші продажі не розчарували – усю партію годинника розкупили ще до старту продажів.

Офіційний старт продажу, нагадаємо, запланований на 1 грудня, повідомляє Gizchina.

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Однак, вже на наступний день після презентації вся стартова партія розумного годинника була розпродана за попередніми замовленнями.

При цьому магазин Giztop, які здійснює доставку товарів по всьому світу, пропонує жителям будь-яких країн придбати глобальну версію Redmi Watch за ціною 59 доларів.

Нагадаємо, за попередніми замовленнями новинку можна було придбати за 40 доларів. А з 1 грудня ціна годинника складе 45 доларів.

Чим цікавий

Redmi Watch отримав 1,4-дюймовий квадратний кольоровий екран, який підтримує функцію автоматичного регулювання яскравості. Екран покритий захисним склом 2.5D.

Годинник має цілодобовий датчик серцевого ритму, підтримують відстеження сну та підтримує багато спортивних режимів. Також тут є модулі GPS і NFC. На одному заряді годинник може працювати без підзарядки до 7 днів.