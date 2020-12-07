Нещодавно в інтернет-магазині Microsoft з'явилася колекція стилізованих светрів з символікою класичних продуктів бренду. Їх швидко розкупили попри не малу ціну. Компанія вже пообіцяла випустити додаткову партію сувенірної одягу, і наразі представила стилізовані під новинки шпалери для різних пристроїв.

Тематичні шпалери під назвою Festive OneDrive і Festive Microsoft з імітацією принта на фірмових светрах з'явилися у вільному доступі на сайті WallpaperHub, повідомляє 24 канал.

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До підбірки увійшли зображення у стилістиці ОС Windows, хмарного сервісу OneDrive, а також фірмових пакетів програм Sharepoint and PowerApps. Не забули дизайнери навіть легендарну скріпку з класичних версій пакета Microsoft Office.

Шпалери для ґаджетів від Microsoft

Всі представлені шпалери доступні для скачування в різних розмірах аж до 4K (3840x 2160), включаючи нестандартні варіанти для фірмових пристроїв компанії – наприклад, 2736x1824 (Surface Pro 7) або 2880x1920 (Surface Pro X). Ознайомитися з розширеною підбіркою шпалер Microsoft можна за цим посиланням.