З 2015 по 2020 рік кількість IT-фахівців в Україні зросло з 90 тисяч до 180 тисяч працівників. Така ж тенденція зберігатиметься в наступні роки – вже до 2025 року кількість фахівців у цій сфері збільшиться вдвічі.

Такими прогнозами з 24 каналом поділилась компанія GlobalLogic.

До теми 3 IT-компанії з офісами в Україні потрапили у рейтинг 5000 найкращих бізнесів США

Цікаво, що сфера-IT в Україні розвивається, навіть незважаючи на коронакризу.

"У першому півріччі 2020 роки ми були однією з небагатьох компаній, яка виросла в кількості інженерів. Але впевнені, що друге півріччя буде більш оптимістичним для всієї індустрії. Діджитал трансформація створює попит на розробників і тестувальників, нові IT-спеціальності", – каже віцепрезидент по стратегії і технологій Globallogic в Україні Андрій Яворський.

Гендерне питання

Ще одна цікава тенденція – це встановлення гендерного балансу в компаніях. За 5 років кількість жінок збільшилася майже в 4 рази. Нині жінок в індустрії на 79% більше, ніж було у 2015 році. При цьому лише у 2020 році вони склали 36% серед новачків.

Цікаво Беремо команду і їдемо в Україну – білоруські IT-шники у відчаї через проблеми з інтернетом

"Майже 80% спеціалісток, з якими співпрацює компанія GlobalLogic, займають технічні позиції, а загальна кількість фахівців компанії в Україні в цьому році перевищило позначку в 5000”, – розповів Яворський.