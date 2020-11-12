Мережа магазинів Walmart тестує можливість доставки товарів на безпілотних автомобілях. Для цього уклали угоду з Cruise

Партнером проєкту виступить компанія Cruise, яка розробляє безпілотники спільно з General Motors. Про це пише CNBC.

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Що відомо

Тестування проведуть в 2021 році в місті Скоттсдейл штату Арізона. Доставка буде здійснюватися за допомогою електромобілів. Користувачі зможуть розмістити замовлення в найближчому Walmart, після чого його доставлять на безпілотному авто розробки Cruise.

Представник торгової мережі зазначив, що це допоможе компанії досягти двох цілей: швидкої і безпечної доставки, а також знизити число викидів в атмосферу.

Cruise не єдиний розробник, з яким співпрацює Walmart. Серед ынших були також Ford та Waymo. Крім цього, магазин тестує з декількома операторами доставку товарів за допомогою дронів.

Аналогічні функції тестує онлайн-магазин Amazon. Наприклад, у січні 2019 року компанія запустила тестову програму з доставки товарів за допомогою дронів.