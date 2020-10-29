Сьогодні, 29 жовтня, виходить гра Watch Dogs Legion від Ubisoft. Проте журналісти вже встигли заздалегідь її оцінити та розповісти про свої враження.

Watch Dogs: Legion нарешті представлена. На популярному агрегаторі Metacritic з'явилися оцінки західних журналістів. Здебільшого критики задоволені, пише IGN.

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Перші оцінки

На Metacritic у гри 74 бали зі 100 можливих для ПК-версії, 73 бали у варіанті на PlayStation 4 і 79 балів у версії для Xbox One.

На думку критиків, це великий крок уперед для серії. Вони хвалять відкритий деталізований світ з безліччю різноманітних занять. Сподобалась також можливість завербувати кожного жителя Лондона, що дає неймовірну кількість варіантів дій.

Невдоволення викликали застарілий движок і повторюваність у битвах, а також велика кількість рутинних занять після часткового проходження.

Оцінки деяких видань:

Game Informer — 90/100;

GamingBolt — 90/100;

ThisGenGaming — 90/100;

TrueGaming — 85/100;

The Game Fanatics — 85/100;

GameSpot — 80/100;

Wccftech — 79/100;

Gamerheadquarters — 80/100;

COGconnected — 75/100;

PCGamesN — 70/100.

Watch Dogs: Legion вийшла 29 жовтня на ПК, Xbox One і PlayStation 4. 10 листопада очікується на Xbox Series X/S, а 12 листопада на PlayStation 5 в цифровій версії і 24 листопада на дисках.

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Дивіться трейлер гри Watch Dogs: Legion: відео