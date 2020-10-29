Watch Dogs Legion: гра отримує перші відгуки
Сьогодні, 29 жовтня, виходить гра Watch Dogs Legion від Ubisoft. Проте журналісти вже встигли заздалегідь її оцінити та розповісти про свої враження.
Watch Dogs: Legion нарешті представлена. На популярному агрегаторі Metacritic з'явилися оцінки західних журналістів. Здебільшого критики задоволені, пише IGN.
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Перші оцінки
На Metacritic у гри 74 бали зі 100 можливих для ПК-версії, 73 бали у варіанті на PlayStation 4 і 79 балів у версії для Xbox One.
На думку критиків, це великий крок уперед для серії. Вони хвалять відкритий деталізований світ з безліччю різноманітних занять. Сподобалась також можливість завербувати кожного жителя Лондона, що дає неймовірну кількість варіантів дій.
Невдоволення викликали застарілий движок і повторюваність у битвах, а також велика кількість рутинних занять після часткового проходження.
Оцінки деяких видань:
- Game Informer — 90/100;
- GamingBolt — 90/100;
- ThisGenGaming — 90/100;
- TrueGaming — 85/100;
- The Game Fanatics — 85/100;
- GameSpot — 80/100;
- Wccftech — 79/100;
- Gamerheadquarters — 80/100;
- COGconnected — 75/100;
- PCGamesN — 70/100.
Watch Dogs: Legion вийшла 29 жовтня на ПК, Xbox One і PlayStation 4. 10 листопада очікується на Xbox Series X/S, а 12 листопада на PlayStation 5 в цифровій версії і 24 листопада на дисках.
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