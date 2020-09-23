Нещодавно компанія Apple випустила нову версію операційної системи для смарт-годинників watchOS 7. Однак, разом з новими функціями апдейт завдав користувачам чимало проблем.

Як передає видання Gizchina, від користувачів надходить чимало скарг. багато з них нарікають, що оновлення буквально ламає їхні Apple Watch.

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Що не так

Зокрема, популярною проблемою є втрата даних GPS. Як кажуть користувачі, під час запису даних годинник фіксує лише початкову точку.

Всі користувачі, які зіткнулися з цією помилкою, підтвердили, що вона проявилася після поновлення до watchOS 7. Окрім того, деякі користувачі кажуть, що при використанні Apple Watch без iPhone для запису вправ дані GPS-маршруту відсутні.

Цікаво, що представники Apple порадили користувачам переглянути відповідні налаштування конфіденційності, але це не усунуло баг.

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Чому виникли проблеми

Нагадаємо, що розробники не рекомендували поки встановлювати нову версію операційної системи. Річ у тому, що Apple не випускала фінальної версії iOS 14 Golden Master для розробників аж до презентації 15 вересня. При цьому вже наступного дня оновлення стало доступне для користувачів.

Тож розробники не мали часу, щоб випустити оновлені версії додатків з виправленими помилками та новими функціями. Відтак, проблем та багів користувачам зараз не уникнути.