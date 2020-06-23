22 червня Apple провела конференцію для розробників WWDC 2020. Найцікавіше, що анонсували, це нові версії операційних систем. Зокрема, нове покоління watchOS 7, яке принесе для розумного годинника кілька цікавих функцій.

24 канал теж дивився онлан-конференцію, тож можемо поділитись найцікавішим. До теми Apple представила нову iOS 14: що змінилося в ОС для iPhone Що нового Однією з найбільш обговорюваних функцій стала система виявлення миття рук. З оновленням годинник зможе розпізнавати миття рук: відповідні рухи і плюскіт води. Після цього буде активовано зворотний відлік, щоб користувач мив руки достатньо довго (відповідно до рекомендацій медичних організацій). Ще одне важливе оновлення у watchOS 7 – це моніторинг сну. Нарешті девайси від Apple дочекались цієї послуги. Адже більшість інших розумних годинників та навіть фітнес-трекерів вміють відстежувати сон. Крім того, з’явиться новий режим Wind Down, який буде працювати в парі з iPhone. Це використання ярликів для приглушення повідомлень, роботи зі списком відтворення Apple Music, активації програми для медитації, такого як Calm, і активації заздалегідь заготовлених налаштувань розумного будинку через додаток Home. З оновленням зникне назва Activity, при цьому функції відстеження фізичної активності будуть у новому додатку Fitness. Крім того, нова версія ОС тепер підтримує напрямки їзди на велосипеді і здатна відстежувати фізичну активність під час танців. До теми Зустрічайте macOS Big Sur: абсолютно новий дизайн в стилі iOS Коли буде доступна Нову операційну систему watchOS 7 отримають розумні годинники Apple Watch Series 3 та новіші версії. Оновлення стане доступним восени 2020 року. Важливо, для роботи з новою версією операційної системи смартфон має бути iPhone 6S або новіший і має встановлену версію iOS 14.