Помітили, як часто останнім часом виходять оновлення для WhatsApp? Лише у листопаді їх було як мінімум чотири. Мессенджер явно намагається слідувати за трендами, щоб нарешті позбавитись тієї критики, якій постійно його піддають. Цього разу зміни торкнулися стікерів та зовнішнього вигляду чатів.

Розробники додали можливість пошуку по стікерах, установку різних зображень в якості фону для персональних і групових чатів, а також опублікували новий набір стікерів, пише Engadget.

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Що відомо

Тепер користувачі зможуть встановити власні зображення для чатів. Уточнюється, що для кожного чату можна буде застосувати нове зображення – як із галереї WhatsApp, так і з власної, що зберігається у пам'яті пристрою. Фонові зображення можуть встановлюватися під різні режими, в тому числі Темний.

Дивіться коротку презентацію нової функції: відео

Друге нововведення стосується появи можливості пошуку стікерів за ключовими словами або смайлам. Користувачі зможуть переглядати популярні категорії стікерів, які можна буде додати в колекцію.

Оскільки стікери користуються великою популярністю серед користувачів WhatsApp, цей інструмент повинен сподобатися користувачам. Більше не потрібно гортати весь список стікерів, щоб знайти потрібний. Досить ввести ключове слово, і пошук тут же підбере відповідні варіанти.

Розробники також випустили анімовану версію популярного набору стікерів Всесвітньої організації охорони здоров'я під назвою "Разом вдома".

Коли чекати

Розгортання нових функцій починається на цьому тижні. Незабаром вони стануть доступні всім користувачам месенджера WhatsApp на платформах Android і iOS.

Нагадаємо, у листопаді додаток поповнився зникаючими повідомленнями, автоматичним очищенням пам'яті, функцією інтернет-магазину та режимом "Прочитати пізніше".