Розробники WhatsApp періодично оновлюють популярний додаток, додаючи нові функції. Після одного з останніх апдейтів месенджер в кількох регіонах отримав ще одну корисну функцію. Відтепер завсідники велелюдних чатів отримали можливість відфільтрувати фейкові новини.

Фішка нової функції

У новій версії WhatsApp при пересиланні повідомлення, поруч з ним у чаті з'являється іконка, при натисканні на яку текст буде "загуглено" – це дозволить визначити його джерело і зробити висновки про актуальність інформації, повідомляє XDA.

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Особливості роботи нової функції

Пошук буде проводитися у браузері, і наскрізне шифрування листування буде збережено. Раніше розробники месенджера вже застосовували схожі заходи з запобігання розсилки дезінформації – в тому числі обмежували масову відправку повідомлень, що пересилаються.

На сайті WhatsApp відзначається, що нова функція "пошук в Інтернеті" вже доступна в Бразилії, Італії, Ірландії, Мексиці, Іспанії, Великобританії і США і працює на Android- та iOS-пристроях, а також на ПК. Про терміни доступності нового інструменту в інших регіонах розробники повідомлять пізніше.