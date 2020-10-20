Інсайдерський ресурс WABInfo опублікував інформацію про майбутнє нововведення, яке торкнеться веб-версії популярного месенджера WhatsApp. За даними інсайдерів, які підтвердили чутки відповідними скріншотами, розробники вже приступили до тестування аудіо- та відеодзвінків для десктопної версії додатка.

Судячи з опублікованих зображень, відповідні функції вже знаходяться на стадії бета-тестування, зазначає WABInfo. Журналістам вдалося продемонструвати їх роботу.

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Як працює нова функція

На скріншотах показано, що під час надходження дзвінка на екрані комп'ютера з'являється спливаюче вікно, в якому передбачена можливість відповіді або скидання виклику.



У WatsApp на ПК з'являться дзвінки

При здійсненні дзвінка з'являється інше вікно, яке менше за розміром і містить кілька кнопок. Також, за даними WABInfo, розробники готують групові голосові і відеодзвінки для веб-версії месенджера. Раніше відповідна функціональність з'явилася в мобільних версіях клієнта WhatsApp для iOS і Android.

Коли функція запрацює

Розробники месенджера не оголосила термінів виходу аналогічної функціональність для десктопного додатка.