Команда популярного месенджера WhatsApp працює над функцією, яку користувачі очікували вже дуже давно. Йдеться про синхронізацію між різними платформами – Android та iOS.

Про це розповів тематичний ресурс WABetaInfo.Зазначимо, що зараз WhatsApp не підтримує роботу одного облікового запису на кількох пристроях одночасно.

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Як WhatsApp працює зараз

Єдина синхронізація між пристроями можлива лише у випадку версії для ПК і веб-версії, які не можуть працювати без запущеного WhatsApp на смартфоні. Зараз же розробники намагаються виправити цей недолік і вже тестують одночасну роботу на чотирьох пристроях.



WhatsApp найближчим часом зможе працювати на різних платформах без втрати даних

Синхронізація між iPhone та Android дозволить користувачам без проблем "переїжджати" з платформи на платформу. Наразі при необхідності переходу з iPhone на Android або навпаки, користувач втрачає історію повідомлень у WhatsApp.

Як повідомляє видання, розробники переводять базу даних iOS в сумісний з Android формат. Функція наразі знаходиться в розробці і стане доступна для користувачів у майбутньому.