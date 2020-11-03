Команда в WhatsApp розповіла про запуск дуже корисної функції для користувачів смартфонів, яка усуває одну з найбільш проблемних і дратівливих особливостей популярного месенджера. Йдеться про очищення пам'яті.

WhatsApp позбувся однієї зі своїх проблем. Відтепер можна буде легко переглянути і видалити зайвий контент, в тому числі масово, повідомляється на офіційній сторінці мессенджера у Twitter.

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Що відомо про оновлення

Йдеться про перероблений інструмент очищення пам'яті. Проблема в тому, що у WhatsApp регулярно переповнюється сховище на мобільному пристрої. Раніше очищати його потрібно було вручну, або за допомогою сторонніх додатків. Тепер з'явиться вбудований інструмент.



WhatsApp оновив функцію очищення сховища / фото WhatsApp

Функція тестувалася з вересня в бета-версіях месенджера. Новий інструмент буде скоро доступний для всіх користувачів. Нововведення поширюється поступово.

Інструмент "Управління сховищем" можна знайти в налаштуваннях в розділі "Дані та сховище". Можна буде побачити усі надіслані на отримані файли, що є у сховищі, та видалити їх, в тому числі масово. Також передбачено сортування файлів за розміром, щоб окремо видалити найбільші файли.

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