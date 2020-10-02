Популярний месенджер WhatsApp незабаром отримає чергове оновлення – в бета-версії програми для Android вже з'явилися нові функції, реліз яких у стабільній збірці очікується найближчим часом. Крім можливості назавжди відключити дратівливі повідомлення з певних чатів, додаток отримає покращену систему очищення файлів і одну з корисних мультимедійних можливостей сервісу Instagram.

Першим з нововведень, які незабаром отримає месенджер, стане пункт меню "заглушити назавжди" для обраних чатів, повідомляє Gizmochina.

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Як це працює

Раніше відключити повідомлення можна було тільки на 8 годин, тиждень або 1 рік, тепер же "заглушити" надокучливий чат можна буде назавжди. Крім того, розробники месенджера оновлять графічний інтерфейс меню "Використання сховища", який тепер відображає більш детальну інформацію про використання вбудованого накопичувача.



WhatsApp отримає кільк корисних можливостей в наступному оновленні

У власників ґаджетів також з'явиться можливість відсортувати мультимедійні файли, збережені у папці програми, і швидко очистити їх при необхідності. Список чатів із зазначенням їх розмірів буде доповнений рядком пошуку для зручності навігації. Нарешті, у версії WhatsApp Beta v2.20.201.10 для Android вже з'явився пункт "Рекомендації з використання мультимедіа" – за аналогією з Instagram він допомагає вирівнювати стікери і текст при редагуванні зображень, відео та GIF-файлів.

Коли з'явиться оновлення

Дата релізу зазначених функцій для стабільної версії WhatsApp буде оголошена розробниками пізніше.