Розробники WhatsApp планують розширити функціональність мессенджера, додавши в нього можливість покупки товарів і послуг за допомогою вбудованих форм. Компанія вже опублікувала тематичний відеоролик, що демонструє оновлені можливості фірмового додатка.

Відповідно до рекламного тизеру, написавши спеціальному чат-боту обраного інтернет-магазину, користувач отримає доступ до онлайн-каталогу прямо у вікні месенджера, повідомляє 24 канал.

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Як працює функція

Вибравши потрібний товар, власнику ґаджета залишиться лише зробити оплату й очікувати доставку за вказаною адресою. Ймовірно на етапі запуску у ролі платіжної системи буде використовуватися Facebook Pay.

Рекламний тизер нової функції, відео:

На початку року компанія вже представила схожий за функціональністю сервіс під назвою Facebook Shops. Розробники поки не розкривають термінів появи нової функції, але, за попередньою інформацією, інтернет-магазин подібного формату вже тестувався серед користувачів, які проживають у Бразилії.

Через деякий час проєкт був зупинений на вимогу центрального банку країни для оцінки безпеки транзакцій і потенційних фінансових ризиків.