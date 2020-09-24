Всесвітньо відома онлайн-енциклопедія, знайома практично кожному інтернет-користувачеві, знаменита не тільки величезною кількістю статей, а й своїм консервативним дизайном. Але вже найближчим часом популярний ресурс чекає серія великих змін: творці Wikipedia оголосили, що готують зміни в інтерфейсі енциклопедії.

На думку компанії, дизайн ресурсу особливо важливий для нових користувачів, для яких велика частина широкого спектру функцій сайту може здатися важкою для розуміння. Одним з ключових змін стане новий формат змісту, який спрощує перехід через певні розділи без необхідності прокрутки сторінки. повідомляє The Verge.

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Наша мета полягає у тому, щоб зробити вікі-сайти більш привабливими, підвищити їх корисність для читачів і зберегти корисність для існуючих редакторів,

– йдеться в блозі Wikimedia, материнської компанії ресурсу.

Які зміни чекають Wikipedia

Для зручності вивчення матеріалів можна буде згортати меню в лівій частині кожної сторінки, щоб мінімізувати відволікаючі фактори. Також на сайті з'явиться зручна кнопка для перемикання мови сторінки, яку читає користувач. Крім того, буде покращено інструмент пошуку по сайту, а також зменшиться розмір логотипу на кожній сторінці Вікіпедії.



Такі зміни чекають і на логотип Wikipedia, – тепер від буде зменшений

За заявою Wikimedia, зміни будуть відбуватися поступово протягом тривалого періоду часу. Це дозволить користувачам тестувати нові функції до їх офіційного розгортання, яке заплановано до кінця 2021 року. Про редизайн мобільної версії енциклопедії у блозі компанії не повідомляється.