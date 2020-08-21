На початку серпня Microsoft оголосила, що її сервіс "Ваш телефон", який забезпечує синхронізацію комп'ютера на Windows 10 і смартфона, зможе інтегрувати Android-додатки прямо на ПК. Компанія працює над реалізацією цієї можливості.

Мовиться не просто про транслювання екрану, з кожною програмою можна працювати в багатоекранному режимі і закріплювати її на панелі завдань або в меню "Пуск". Словом, з'явиться можливість взаємодіяти з мобільним додатком майже як з нативним, повідомляє 24 канал.

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Для функціонування інтеграції необхідно володіти пристроєм Samsung з цього переліку, причому не тільки флагманським – це може бути представник серії Galaxy A. Microsoft обіцяє розширювати перелік пристроїв.

Є вимоги і до комп'ютера: він повинен працювати на попередній версії Windows 10 в каналі Dev, Beta або Release Preview.

Перевірити отримання тестових збірок системи можна в "Параметри" – "Оновлення та безпека" – "Програма попередньої оцінки Windows".

Розповідаємо про подальші кроки для налаштування:

Переконайтеся, що комп'ютер і смартфон підключені до однієї Wi-Fi мережі

Встановіть на свій комп'ютер програмне забезпечення "Ваш телефон" з магазину Microsoft Store, авторизуйтесь в акаунті Microsoft

Відкрийте на смартфоні панель швидкого доступу та натисніть на іконку Link to Windows, авторизуйтесь в акаунті Microsoft, ознайомтеся з інструкціями

Відкрийте програму "Ваш телефон" на комп'ютері і перейдіть в розділ меню "Додатки".

На екрані з'явиться перелік програм, встановлених на підключеному смартфоні. Також є можливість додати запуску трансляції екрану мобільного пристрою на комп'ютер: можна управляти телефоном за допомогою миші і клавіатури.

З короткого тесту з'ясувалося, що відтворений звук йде з динаміків смартфона, а миша і клавіатура підтримується не всіма додатками. Введення тексту поки можливе тільки англійською мовою.

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Microsoft ще в анонсі уточнювала, що зараз функція трансляції Android-додатків – тестова. Компанія збирає звіти від користувачів, щоб з релізом поліпшити роботу системи. Вже оголошено, що пізніше в цьому році з'явиться можливість запускати кілька додатків одночасно.

Нагадаємо, що ще вміє "Ваш телефон". При підключенні смартфона, додаток вміє показувати збережені на мобільному пристрої фотографії, приймати або відхиляти дзвінки, транслювати входять повідомлення і SMS-повідомлення, а також управляти відтворенням медіа.