Microsoft дотримується стратегії двох великих оновлень Windows 10 протягом року: одне випускають навесні, інше – восени. Збережеться ця тактика і в наступному році, але за рахунок нового механізму оновлень під назвою Windows Feature Experience Pack нові функції в операційній системі будуть з'являтися швидше – користувачам не потрібно буде чекати весняного або осіннього апдейту.

Experience Pack – це невелике оновлення з "функціями, критично важливими для функціональності Windows". Але, по суті, це відкриває шлях до модульних, а не кумулятивних апдейтів, пише windowslatest.

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Деталі

Microsoft зможе додавати в ОС нові можливості через Windows Update або Microsoft Store без необхідності оновлення всієї системи цілком. Таким чином, знадобиться менше часу на апдейти, і одночасно зменшиться їх розмір.

Що таке Experience Pack, можна зрозуміти за описом чергового такого оновлення за програмою Windows Insider. Поки що воно недоступне для всіх користувачів. У ньому додали можливість створення і збереження скріншотів відразу в папку по одночасному натисненню клавіш Win+Shift+S, а також режим розділеної віртуальної клавіатури для пристроїв 2-в-1. Зазвичай цих нововведень можна було б чекати півроку, але варіант з Experience Pack прискорює їх впровадження.