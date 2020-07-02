У новій збірці Windows 10 Developer Preview 20161 з'явилося оновлення меню "Пуск" та іконки у стилі Fluent Design. Також з'явився корисний режим мініатюр у браузері від Microsoft.

У блозі Microsoft повідомили про реліз нової версії для розробників, що містить вищевказані нововведення. Наразі Microsoft обіцяє доопрацювати нововведення. Не виключено, що вони з'являться в осінньому оновленні.

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Що змінили

Плитки меню "Пуск" розмістили на напівпрозорому фоні. Колір меню можна міняти. Щоб оцінити кольорові акценти нового меню варто активувати темну тему, а потім вибрати будь-який фон. Самі іконки для Office і Edge виконані в стилі Fluent Design.



Новий "Пуск" може з'явитися вже в осінньому оновленні системи

Крім того, для вкладок у браузері Edge ввели оновлений режим мініатюр при натисканні клавіш Alt+Tab. Точно так можна побачити відкриті вікна у Windows 10. Одночасно можна працювати з 3-5 мініатюрами зпосеред останніх вкладок. До речі, режим можна відключити.



Режим мініатюр в браузері Edge

Раніше таке поєднання клавіш дозволяло відкрити лише одну активну вкладку у кожному запущеному вікні браузера. Однак ця функція буде доступна обмеженій кількості користувачів з Edge Canary версії 83.0.475.0 або вище.

Інші зміни

Користувачам запропонують персоналізувати панель завдань. Ті, у кого ігрові ПК, отримають в панелі завдань відповідний значок. Але функція буде доступна лише для нових облікових записів Microsoft.

Розділ "Система" перенесли з "Панелі управління" в меню "Параметри". Тепер можна копіювати інформацію про пристрій.



Нове розташування пункта "Система" в меню "Параметри"

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Графічний режим додатки "Калькулятор" став доступний всім користувачам. Для роботи в ньому користувачам Windows 10 (2004) потрібна також остання версія програми "Калькулятор" з Microsoft Store.



Новий "Калькулятор" буде доступний в наступному оновленні системи