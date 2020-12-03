Ентузіасти запустили десктопну операційну систему Windows 10 на новому Mac mini з чіпом M1. Роботу системи на ARM чіпі продемонстрували на відео.

Запуск ARM-версії Windows 10 на комп'ютері Apple проводився за допомогою емулятора QEMU з відкритим вихідним кодом, повідомляє 24 канал. Після встановлення ОС у віртуальну машину пристрій був протестований в Geekbench 5, де видав 1515 балів в одноядерному сценарії, і 4998 – при навантаженні на всі ядра CPU.

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Для порівняння: лептоп Microsoft Surface Pro X, ціна якого становить 999 доларів, що працює під управлінням "чистої" версії Windows 10 для ARM-пристроїв, зміг набрати лише 793 і 3113 балів відповідно. Крім того, ентузіасти перевірили роботу ОС і в інших сценаріях, включаючи запуск вбудованих ігор і емулятора DOSBox: ніяких проблем у роботі ОС Microsoft при цьому не виникло.

Тест роботи Windows 10 на Mac mini, відео:

Раніше представники Apple наголошували, що технічно нові фірмові ПК готові до встановлення сторонньої операційки. Проблема, за їхніми словами, криється лише у моделі ліцензування Microsoft, яка не дозволяє самостійну інсталяцію ARM-версії ОС: зробити це можуть лише OEM-партнери софтмейкера.