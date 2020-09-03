Microsoft випустила попередню збірку Windows 10 Insider Preview Build 20206, в якій реалізувала кілька візуальних поліпшень методів введення.

Microsoft продовжує додавати більше можливостей систему Windows 10. Не так давно 24 канал розповідав про те, що компанія анонсувала зміни в буфері обміну системи, иепер ці зміни стали доступні в передрелізній версії збірки.

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Що нового у Windows 10

Оновлене вікно для вибору Emoji отримало доступ до історії буфера обміну, GIF-файлів і недавно використаним смайликів.

Пошуковий рядок дозволяє шукати за доступним контентом: GIF, наприклад, забираються з бази сервісу Tenor. Віртуальна клавіатура поставляється з новим візуальним оформленням Fluent Design. У неї вбудовано поле пошуку Emoji і GIF, нові анімації і звуки натискання клавіш, а також іконка запуску голосового введення.



Windows 10 отримала розширені функції буфера обміну та клавіатури

Вікно голосового набору тепер підтримує автоматичну пунктуацію і оснащено більш надійним сервісом розпізнавання мови. Є і швидкі команди, що дозволяють правити текст без рук. Диктування доступне на 14 діалектах. Також у Windows 10 Insider Preview Build 20206 внесено кілька виправлень і змін для підвищення стабільності роботи системи.